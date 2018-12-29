"Буферные зоны": оценка Лаврова инициатив США и Турции по Сирии

Глава МИД прокомментировал предложения Америки и Турции по разрешению ситуации в Сирии.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп заявил о необходимости создания "буферных зон" на севере Сирии. Данные намерения подтвердил президент Турции Эрдоган.

Мы будем это оценивать в контексте общей эволюции ситуации в Сирии. Как я уже сказал, Трамп объявил о выходе американских военнослужащих из сирийско-арабской республики. В контексте прозвучала идея о создании 20-мильной буферной зоны. Все это надо рассматривать в перспективе. В том числе, необходимости скорейшего восстановления контроля центральных властей сирийско-арабской республики над своей территории. заявил глава МИД России

Лавров отметил, что этот вопрос будет обсуждаться, когда Эрдоган приедет на очередной раунд переговоров с Владимиром Путиным.

Конечная цель заключается в восстановлении суверенитета и территориальной целостности республики отметил Лавров

Спикер добавил, что под чем подписались и США, и Турция, и Россия, и все остальные члены ООН.

При этом, мы в полной мере будем добиваться учета интересов всех вовлеченных сторон, всех соседей Сирии, и, конечно же, интересы безопасности всех стран-регионов.

Напомним, что Лавров прокомментировал ситуацию со Скрипалями.

Фото и видео: прямая трансляция с Сергеем Лавровым