Лавров прокомментировал ситуацию со Скрипалями

Британская сторона до сих пор не дает никаких сведений России.

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с Сергеем и Юлией Скрипаль. По словам чиновника, британцы до сих не дают никакой информации о местонахождении отравившихся в Солсбери россиян.

Скоро будет год, как нам не дают каких-либо сведений о наших гражданах. Оснований усомниться в действиях британского правосудия у нас более чем достаточно. Сергей Лавров

Политик добавил, не смотря на конфликт, Россия готова к конструктивному диалогу с британской стороной. В свою очередь британцы не хотят ничего обсуждать с Кремлем.

Обращаться с РФ, как со страной, которой никто ничего не должен, но которая всем все должна, не позволительно. Необходимо работать на основе равноправия. Сергей Лавров

Ранее мы писали, что Сергей Лавров рассказал о причинах ареста Пола Уилана.