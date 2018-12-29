Сергей Лавров рассказал о причинах ареста Пола Уилана

По словам главы МИД, американца задержали за шпионаж.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о причинах ареста Пола Уилона. По словам политика, американца обвиняют в шпионаже. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Он был задержан в момент конкретного противозаконного действия в гостинице. Он передавал соответствующие материалы, которые он не должен был передавать. Сергей Лавров

При этом министра иностранных дел возмущают призывы освободить арестованного. По словам главы МИД, в настоящий момент в российских исправительных колониях и СИЗО, содержится около 20 американцев. Однако громких заявлений в отношении них никто не делает, в отличие от ситуации с Уиланом.

Ранее мы писали, что Лавров рассказал о спорах России и Японии по поводу островов.

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