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Сергей Лавров рассказал о причинах ареста Пола Уилана

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По словам главы МИД, американца задержали за шпионаж.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о причинах ареста Пола Уилона. По словам политика, американца обвиняют в шпионаже. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Он был задержан в момент конкретного противозаконного действия в гостинице. Он передавал соответствующие материалы, которые он не должен был передавать.

Сергей Лавров

При этом министра иностранных дел возмущают призывы освободить арестованного. По словам главы МИД, в настоящий момент в российских исправительных колониях и СИЗО, содержится около 20 американцев. Однако громких заявлений в отношении них никто не делает, в отличие от ситуации с Уиланом.

Ранее мы писали, что Лавров рассказал о спорах России и Японии по поводу островов.

Видео: прямая трансляция

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: пол уилан, политика, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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