Лавров рассказал о спорах России и Японии по поводу островов

Министр иностранных дел России не понимает, почему Япония остается единственной страной в мире, которая не признает в полной мере итогов Второй мировой войны.

России и Японии еще далеко до партнерства в международных делах. Однако это необходимо сделать для того, чтобы страны могли решить сложные вопросы, в том числе вопрос о мирном договоре. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

Он напомнил, что Япония присоединилась к целому ряду санкций, которые были введены против России. Кроме того, представители Страны восходящего солнца выступают с антироссийскими заявлениями на "группе семи", а это едва ли может говорить о начале формирования качественно нового уровня отношений, уверен Лавров.

Отношения России и Японии долгое время омрачает и отсутствие мирного договора. Япония остается единственной страной в мире, которая не признает в полной мере итогов Второй мировой войны. Споры по поводу четырех островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) ведутся до сих пор.

Лавров напомнил, что в 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух из четырех островов, при этом судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Однако японцы посчитали этот документ частью решения проблемы и заявили, что не намерены отказываться от двух других островов. Последующие переговоры ни к чему не привели, поэтому мирный договор по окончанию Второй мировой войны так и не был подписан.

Признание итогов Второй мировой войны — это не ультиматум, это не предварительные условия, это неизбежный и неотъемлемый фактор современной международной системы. Япония при поддержке Советского союза в 1956 году стала членом Организации Объединенных наций, подписала и ратифицировала Устав ООН, в котором есть статья 107, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы. Поэтому мы ничего не требуем от Японии. Мы призываем привести практические действия наших японских соседей в соответствии с их обязательствами по Уставу ООН, по Сан-Францисской декларации и по целому ряду других документов. Сергей Лавров

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