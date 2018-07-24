Правительство Чехии обсудит отмену признания Косово

Через месяц политики встретятся, чтобы изучить возможность отказа в признании независимости республики.

Правительство Чехии обсудит возможность отмены признания Косово независимым. Вопрос будет изучен в рамках встречи премьер-министра Андрея Бабиша с руководителями местного МИДа и МВД. Об этом заявил Бабиш после встречи с президентом Милошем Земано. Последний также негативно высказался по поводу самопровозглашенной республики.

Предположительно, чиновники соберутся на рассмотрение ситуации через месяц. Однако, Бабиш добавил, что на данный момент нет никаких поводов для отмены признания Косово независимым. Такую же позицию высказал и глава МИД Томаш Петршичек.

В этой ситуации господин президент ссылается на постановление парламента Чехии в 2008 году о том, чтобы тогдашнее правительство во главе с Миреком Тополанеком не признавало Косово. Этот вопрос теперь будем обсуждать на координационном совещании по внешней политике с участием глав МИД и МВД объяснил премьер-министр

Все же Бабиш не отрицал перед журналистами, что президент негативно высказывался о признании Косово. напомним, что ранее заместитель главы правительства Косово отменил визит в Прагу. Чиновник должен был посетить Чехию в конце прошлой недели ради участия в саммите премьеров стран Западных Балкан и Вышеградской четверки. Такое решение стало реакцией на слова президента Чехии.

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Видео: YouTube/Bon Bon