Пародировать Зеленского будет Юрий Великий.

В четверг, 8 августа, стало известно, что киностудия "Квартал 95" нашла комика на роль своего бывшего худрука Зеленского. Об этом со ссылкой на источники в компании сообщает "Украинская правда".

По сообщениям СМИ, в ближайшее время место Зеленского займет бывший участник дуэта "Братья Шумахера" Юрий Великий. Официального подтверждения не было.

Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего Квартала" 13 августа сообщает источник издания

Отметим, что ранее комик опубликовал в Instagram пародию на уже президента Украины Владимира Зеленского. Пользователи соцсетей отметили, что Великий очень похож на политика.

Напомним, что Владимир Зеленский исполнил роль простого учителя, который внезапно становится президентом Украины. А в мае этого года он официально возглавил Украину. Во втором туре выборов Зеленский набрал 73,2 % голосов. Во время инаугурации Зеленскому вручили символы власти — булаву, нагрудный знак и печать.

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