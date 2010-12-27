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Маколей Калкин показал героя ремейка "Один дома"
Сегодня, 14:47
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nastya960

Маколей Калкин показал героя ремейка "Один дома"

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Disney недавно приобрела права на картину и выпустит ремейк на фильм для привлечения аудитории на свой стриминговый канал.

Американский актер Маколей Калкин, известный многим по роли Кевина в комедии "Один дома", показал в своих соцсетях, как будет выглядеть ремейк фильма от Disney.

Однако, его подписчикам такая шутка не понравилась. Многие назвали этот снимок отвратительным и постыдным.

Оригинальный фильм о десятилетнем Кевине Маккалистере, которого родители забыли дома, вышел на экраны в 1990 году. Disney недавно приобрела права на картину и выпустит ремейк на фильм для привлечения аудитории на свой стриминговый канал.

Фото: Twitter/ Macaulay Culkin

Теги: disney, маколей калкин, один дома
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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