Маколей Калкин показал героя ремейка "Один дома"

Американский актер Маколей Калкин, известный многим по роли Кевина в комедии "Один дома", показал в своих соцсетях, как будет выглядеть ремейк фильма от Disney.
Однако, его подписчикам такая шутка не понравилась. Многие назвали этот снимок отвратительным и постыдным.
Оригинальный фильм о десятилетнем Кевине Маккалистере, которого родители забыли дома, вышел на экраны в 1990 году. Disney недавно приобрела права на картину и выпустит ремейк на фильм для привлечения аудитории на свой стриминговый канал.
Фото: Twitter/ Macaulay Culkin
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