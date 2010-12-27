Маколей Калкин показал героя ремейка "Один дома"

Disney недавно приобрела права на картину и выпустит ремейк на фильм для привлечения аудитории на свой стриминговый канал.

Американский актер Маколей Калкин, известный многим по роли Кевина в комедии "Один дома", показал в своих соцсетях, как будет выглядеть ремейк фильма от Disney.

Однако, его подписчикам такая шутка не понравилась. Многие назвали этот снимок отвратительным и постыдным.

Оригинальный фильм о десятилетнем Кевине Маккалистере, которого родители забыли дома, вышел на экраны в 1990 году. Disney недавно приобрела права на картину и выпустит ремейк на фильм для привлечения аудитории на свой стриминговый канал.

Фото: Twitter/ Macaulay Culkin