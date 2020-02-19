Отдельные представители власти пытаются саботировать урегулирование конфликта на Донбассе.

Василий Небензя обвинил украинских чиновников в саботаже минских соглашений. Постоянный представитель России при ООН считает, что многие не настроены выполнять обязательства. Об этом спикер рассказал во время заседания Совета Безопасности ООН. Речь идет об урегулировании конфликта на Донбассе.

На волну саботажа "Минска" настроены и многие влиятельные украинские чиновники прокомментировал специалист

Небензя вспомнил заявления, которые открыто противоречат политической воли Зеленского к разрешению ситуации. Эксперт добавил, что кроме воли необходимо предпринимать конкретные шаги. Они в свою очередь невозможны без уточнения позиции самих жителей Донбасса. Они не приемлют ввода в регион украинских военных, а после - передачи контроля за границей.

Ранее Зеленский отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР.

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