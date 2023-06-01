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СБУ обвинила жителя Артемовска в передаче России данных о ВСУ

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Мужчине грозит пожизненный срок заключения за госизмену.

 Служба безопасности Украины сообщила в собственном Telegram-канале о том, что выявила в рядах Вооруженных сил Украины жителя города Артемовска, который передавал России сведения о визитах в гарнизон военачальников ВСУ, а также подозреваемый якобы пытался обнаружить дислокацию новейшего западного вооружения.

Военная контрразведка и следственные службы безопасности разоблачили еще одного предателя в результате многоэтапной спецоперации в прифронтовых районах Украины.

пресс-служба СБУ 

В надзорном ведомстве соседнего государства утверждают, что житель Артемовска вступил в силы обороны Украины, ради того, чтобы собирать данные о количестве личного состава ВСУ, а также об имеющемся вооружении в боевых подразделениях киевского режима. Сейчас СБу проверяет информацию о подготовкедиверсии против должностных лиц ВСУ. В отношении фигуранта расследование ведется уголовное дело по статье за государственную измену. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Глава СБУ заявил, что подрыв Крымского моста был необходим.

Фото и видео: Telegram / Служба безпеки України

Теги: артемовск, всу, госизмена, сбу, шпионаж
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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