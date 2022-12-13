Глава СБУ заявил, что подрыв Крымского моста был необходим

Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк прокомментировал местному журналисту Дмитрию Комарову взрыв на Крымском мосту, который произошел осенью 2022 года. В ответ на вопрос ведущего о том, имеет ли Украина отношение к теракту на полуострове, иностранный специалист объяснил, что эта диверсия была необходима киевскому режиму, так как речь идет о логистическом пути, который требовалось "перерезать". Эксперт отказался уточнить, о каких именно мерах он говорит.
В соответствии с нормами нашего законодательства и международного и обычаев, традиций ведения войны, и принимая во внимание, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры осуществлялись...
Василий Малюк, глава СБУ
Источник: СБУ попыталась завербовать в Херсонской области душевнобольного.
Фото и видео: YouTube / МИР НАИЗНАНКУ
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