Василий Малюк оценил теракт на полуострове, произошедший осенью 2022 года.

Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк прокомментировал местному журналисту Дмитрию Комарову взрыв на Крымском мосту, который произошел осенью 2022 года. В ответ на вопрос ведущего о том, имеет ли Украина отношение к теракту на полуострове, иностранный специалист объяснил, что эта диверсия была необходима киевскому режиму, так как речь идет о логистическом пути, который требовалось "перерезать". Эксперт отказался уточнить, о каких именно мерах он говорит.

В соответствии с нормами нашего законодательства и международного и обычаев, традиций ведения войны, и принимая во внимание, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры осуществлялись... Василий Малюк, глава СБУ

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Фото и видео: YouTube / МИР НАИЗНАНКУ