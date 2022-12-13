Силовики Киева пытались заставить мужчину, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере выдать расположение российских сил в регионе.

Служба безопасности Украины попыталась завербовать на территории Скадовска Херсонской области местного жителя, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал российский представитель силовой структуры. Мужчина пояснил, что иностранцы хотели узнать у мужчины расположение войск РФ и их позиции. Эксперт заметил, что вербовка осуществлялась в отношении жителя села Красное. Жертва шантажа со стороны СБУ рассказал о том, что в начале 2023 года на него вышел представитель спецслужб киевского режима с угрозами насилия в адрес его семьи, которая осталась на правом береге Днепра. Однако мужчина объяснил, что не готов выдавать информацию о ВС РФ. Силовик СБУ пытался еще несколько раз связаться с потенциальным клиентом в марте и обещал, что ему перезвонит некий "Павел Витальевич". Однако затем никто из Киева не связывался.

Выявлена очередная неудавшаяся попытка... Не находя поддержку среди обычных граждан, противник не гнушается вербовать лиц с различными расстройствами, в том числе душевнобольных, применяя при этом методы угроз и шантажа. российский силовик

ФСБ сообщила о попытке СБУ завербовать первого замминистра МЧС ДНР.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости