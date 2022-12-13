ФСБ сообщила о попытке СБУ завербовать первого замминистра МЧС ДНР

Служба безопасности Украины пыталась вынудить первого заместителя министра МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрия Костямина передавать киевскому режиму закрытую информацию, угрожая расправой над его женой. Об этом в четверг ТАСС сообщили в управлении ФСБ РФ по региону. Эксперты установили, что супруга местного чиновника 1 марта выехала в город Харьков на похороны матери, после чего была поймана украинскими спецслужбами. Женщине стали угрожать физической расправой. Позже пострадавшую удалось освободить в рамках проведенной работе силовиков. В настоящее время жительница ДНР покинула территорию Украины.
УФСБ России по Донецкой Народной Республике предотвращена попытка вербовки первого заместителя министра МЧС ДНР представителями управления СБУ по Харьковской области под угрозой жизни и здоровья его супруги.
пресс-служба ФСБ России
В региональном управлении ФСБ по региону добавили, что жена Костямина - театральная актриса. Она отказалась сотрудничать с украинскими представителями во время своего задержания.
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Фото и видео: ФСБ России
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