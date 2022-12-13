ФСБ перехватила почти полтонны кокаина в Смоленской области

Подозреваемый в организации контрабанды наркотиков находится под стражей.

Новая партия латиноамериканских наркотических веществ была перехвачена российскими силовыми структурами на государственной границе между Белоруссией и Смоленской областью. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службв ФСБ РФ.В надзорном ведомстве добавили, что запрещенные препараты находились в двух фурах. Речь идет о 492 килограммах кокаина. В рамках досмотра транспортных средств с турецкими номерными знаками специалисты выявили тайник с 116 упаковками белого порошка. Было установлено, что по аналогичному маршруту также прошел второй грузовик. Машина была остановлена, после чего проверена. В нец найдено еще 373 упаковки с наркотиками.

ФСБ РФ пресечена новая попытка ввоза в Россию латиноамериканского кокаина. Очередная партия кокаина, следовавшая в направлении Республики Польша, изъята на российско-белорусской границе в Смоленской области. пресс-служьа ФСБ РФ

В настоящее время отношении задержанного с поличным иностранного гражданина (организатора контрабанды наркотиков) ведется уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ и части 4 статьи 229.1 УК РФ. Мужчина помещен под стражу.

В Челябинске задержан блогер, который в прямых эфирах призывал наносить удары по Кремлю.

Фото и видео: ФСБ России