Россияне начали активно скупать битопливные Lada

Такая ситуация сложилась на фоне топливного кризиса, охватившего Россию в середине 2026 года.

Сейчас среди российских водителей наблюдается повышенный спрос на битопливные автомобили Lada. Об этом сообщили Autonews.ru в пресс-службе АвтоВАЗа в Autonews.ru.

В компании отметили, что сроки поставок сейчас составляют до одного месяца. Кроме того к покупке доступны битопливные модификации автомобилей в дилерских центрах сети Lada Business, которая насчитывает почти 100 шоурумов по всей стране.

Сейчас россияне могут купитьдве битопливные модели Lada: Vesta CNG и Largus CNG. Обе работают на бензине и сжатом природном газе (метане). Стоимость первая варьируется от 1 881 000 рублей, вторая - от 1 955 000 рублей.

Битопливные Lada оснащены заводским газобаллонным оборудованием (ГБО). В "Автовазе" уверяют, что благодаря эксплуатации на метане расходы на топливо сокращаются в два-три раза.

Ранее в "Автовазе" опровергли сообшения о резком росте цен на отечественные машины.

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