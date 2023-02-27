Концерт "Оркестр Империал. Волшебный мир Диснея"

Ожидается шоу саундтреков из мультфильмов "Волшебный мир Диснея". Вы окунетесь в детство и встретитесь с популярными персонажами.
Прозвучат композиции из "Аладдина", "Русалочки", "Утиных историй", "Чипа и Дейла", "Красавицы и Чудовища", "Шрека", "Лило и Стича" и мелодии, знакомые современным детям: "Холодное сердце", "Моана", "Тайна Коко". Исполнители: оркестр "Империал", эстрадный ансамбль "Империал Бенд". Продлится мероприятие два часа.
Фото: ВКонтакте / Оркестр Империал
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