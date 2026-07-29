Сапборды обогнали велосипеды: какие товары для активного отдыха выбирают петербуржцы летом

В выборе снаряжения петербуржцы проявляют практичность, ориентируясь на качество.

Аналитики выяснили предпочтения петербуржцев в сегменте товаров для летнего активного отдыха. Результаты исследования оказались в распоряжении издания "Петербургский дневник".

Главным сезонным хитом стали сапборды, на которые приходится около 20% всех покупок в категории. Надувные доски сумели обойти по популярности традиционные велосипеды (19%), а также значительно опередили мячи (11%) и ракетки (4%). При этом жительницы Северной столицы покупают сапы в полтора раза чаще, чем женщины в среднем по России.

Петербург уже второй год подряд удерживает вторую строчку в стране по доле заказов этого инвентаря после Москвы и Подмосковья. На город на Неве приходится втрое больше заявок, чем на Краснодарский край, Воронежскую или Нижегородскую области.

В выборе снаряжения петербуржцы проявляют практичность, ориентируясь на качество: порядка 97% заказанных досок стоят дороже 15 тысяч рублей. Как отмечают исследователи, такие модели приобретают не на один раз, а для регулярных прогулок на протяжении нескольких лет.

Гендерное распределение покупателей в регионе оказалось более сбалансированным, чем в целом по стране. Если в России мужчины оформляют 72% заказов, а женщины – только 28%, то в Петербурге разрыв заметно меньше: 58% против 42%.

Чаще всего сапборды приобретают люди в возрасте от 35 до 44 лет – на них приходится 55% всех продаж. Доля молодежи от 25 до 34 лет составляет 29%, тогда как покупатели старшего возраста (от 45 до 54 лет) обеспечивают лишь 16% спроса.

‎"Кошечки", "пупсики" и "валькирии": аналитики выяснили, какие обращения в первом сообщении отталкивают петербурженок.

Фото: Magnific