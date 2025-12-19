В Петербурге разрабатывают закон о парковке во дворах с новыми правилами

Депутаты планируют ввести специальные места и ограничить скорость во дворах.

В Санкт-Петербурге ведётся работа над законопроектом, регулирующим движение и стоянку автомобилей на внутридворовых территориях. Об этом сообщил депутат городского Законодательного собрания Алексей Цивилёв.

Работа над документом продолжается более года. Законопроект направлен на повышение безопасности и комфорта жителей.

Одним из ключевых положений проекта является выделение гарантированных парковочных мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Также рассматривается возможность установления ограничений скорости для транспортных средств при движении по дворовым территориям. Другой задачей документа называется упорядочивание парковки автомобилей для снижения нагрузки на жилую среду. По словам депутата, в Законодательном собрании не обсуждалась инициатива о введении платной парковки во дворах жилых домов. Целью разрабатываемого законопроекта является установление чётких и справедливых правил.

Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга парковка станет дороже на загруженных улицах города.

Фото: Piter.TV