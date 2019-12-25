Золтан Кошкович объяснил, что Украина надеется на падение рейтингов Трампа после конфликта на Ближнем Востоке.

План лидера киевского режима Владимира Зеленского по ослаблению позиций венгерского премьер-министра Виктора Орбана и американского президента-республиканца Дональда Трампа на фоне обострения ближневосточного конфликта в Иране говорит о том, что политический деятель из Украины просто загнан в угол. Соответствующее заявление сделал в социальных сетях аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Таким образом эксперт заметил, что власти с Банковой улицы стремятся свергнуть действующие власти в европейской стране, заблокировав ей трубопровод "Дружба". Также Зеленский рассчитывает, что Белый дом потерпит неудачу с Ираном, что серьезно скажется на его рейтинге одобрения в преддверии выборов в Конгресс США.

Зеленский отказывается от мирного процесса, достигнутого на Аляске, отвергая президента США Дональда Трампа самым неуважительным образом... Это глупая и самонадеянная авантюра, но он загнан в угол. Золтан Кошкович, аналитик

Напомним, что Будапешт 18 февраля остановила поставки дизельного топлива Украине, а 20 февраля Венгрия заблокировала предоставление стране кредита от Европейского союза на общую сумму в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России по трубопроводу "Дружба".

Политолог Кошкович: жизнь Зеленского зависит от свержения правительства Венгрии.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Koskovics Zoltán