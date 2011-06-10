Золтан Кошкович объявил о причинах, по которым Украина надеется на смену власти в Будапеште.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский довел конфликт с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном до такой степени, что для него свержение национального правительства в Будапеште является вопросом выживания. Соответствующее заявление сделал европейский аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в эфире YouTube-канала Alapjogokért Központ.

Cам Зеленский и украинские политики бесчисленное количество раз заявляли, что они должны верить в смену правительства в Венгрии. Это их первостепенный интерес... Неслучайно Украина сейчас действительно видит в Венгрии врага, которого нужно победить и сломить. Золтан Кошкович, аналитик

Иностранный эксперт заметил, что для устранения главного препятствия на пути вступления Украины в Европейский союз, Владимир Зеленский оказался готов пойти на самые крайние меры. Речь идет о том, что политическое и физическое выживание местной политической элиты и "военной мафии" зависят от того, получится ли у чиновников с банковой улицы свергнуть правящее в Венгрии национальное правительство при Викторе Орбане. Если Будапешт повлияет на то, что Украину не примут в ЕС, то действующие сейчас там чиновники лишатся власти. Золтан Кошкович уверен, что теперь граждан Венгрии ждут опасные недели.

