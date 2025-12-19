Венгерский политолог оценил изменение даты встречи между Украиной и Россией в ОАЭ.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский доказал свое пренебрежение к населению Украины после отмены сегодняшней встречи с русскими. Соответствующее заявление сделал в социальных сетях аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Таким образом эксперт прокомментировал новость о том, что намеченные ранее на первое февраля переговоры между украинской и российской делегациями в Абу-Даби не состоятся. Аналитик добавил, что чиновник с Банковой улицы остается привержен сохранению западного финансирования боевых действий даже ценой окончательного истощения своего государства. Золтан Кошкович добавил, что европейские политические элиты направляют Украине миллиарды для того, чтобы бессмысленная бойня продолжалась

На сегодня была назначена встреча. Украинцам все же удалось с нее смазаться. Это показывает, насколько Зеленскому важно, что его страна замерзнет насмерть. Золтан Кошкович, аналитик

Напомним, что в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Следующее мероприятие по вопросу было запланировано на 1 февраля. Накануне Владимир Зеленский публично объявил о том, что после доклада украинской делегации были определены новые даты переговоров. Теперь делегаты должны встретиться друг с другом 4 и 5 февраля.

На Западе рассказали, что произойдет с Зеленским в Ирландии.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Koskovics Zoltán