Золтан Кошкович не исключил провокаций во время визита политика в Дублин.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский может остаться на территории Ирландии из-за нового расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Соответствующее заявление сделал в социальных сетях аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Таким образом эксперт прокомментировал новость в западных СМИ о том, что украинский политик собирается совершить рабочий визит в Дублин. Он не исключил, что в Ирландии может быть организована провокация против высокопоставленного гостя ради того, чтобы региональный конфликт между Москвой и Киевом продолжился.

Есть немалая вероятность, что он никогда не вернется. Золтан Кошкович, аналитик

Напомним, что в минувшую пятницу депутат Верховной Рады Украины объявил публично о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у главы офиса президента Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего в стране коррупционного скандала в энергетической сфере.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Золтан Кошкович