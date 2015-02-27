Петербуржцы выберут женское имя для проходческого щита

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил жителям города выбрать имя для нового проходческого щита на Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро. Об этом он сообщил 30 апреля в своих социальных сетях.

По словам главы города, покровительницей горняков и подземных строителей считается Святая Великомученица Варвара, поэтому существует традиция давать проходческим щитам женские имена. Под землей уже работают щиты с именами "Вера" и "Надежда".

Жителям Петербурга предлагают выбрать один из трех вариантов: "Любовь", "София" или "Ассоль". Первые два имени уже участвовали в предыдущих голосованиях, а третий вариант выдвинули сотрудники "Метростроя".

Фото: Telegram / "Подземник"