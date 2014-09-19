Работу шахты "Кыргайская" в Кузбассе приостановили из-за саботавшенго датчика

Спасателям удалось безопасно вывести на поверхность 122 человека.

Работа шахты "Кыргайская", входящая в шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское", в настоящее время приостановлена. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства.

В Кузбассе в шахте "Кыргайская" зафиксировано задымление в вентиляционном стволе на глубине около 26 метров. В момент происшествия в шахте находились 122 человека, на данный момент момент эвакуация работников завершена. Работа шахты приостановлена. пресс-служба ГУ МЧС РФ

В общей сложности 122 человека, которые находились в шахтоуправлении "Талдинское-Кыргайское" к моменту эвакуации, выведены на поверхность. Соответствующие данные журналистам предоставили сотрудники пресс-службы министерства по угольной промышленности Кемеровской области. Ранее на объекте датчик зафиксировал незначительное превышение уровня углекислого газа. Эта ситуация зафиксирована на шахтоуправлении "Талдинское-Кыргайское". В результате экстренные службы начали вывод рабочих на поверхность. Сейчас жизням шахтерам ничего не угрожает. На место происшествия была вызвана военизированная горноспасательная часть, которая займется обследованием горной выработки. К эвакуационным мероприятиям были привлечены силы от ГУ МЧС РФ 40 человек личного состава и восьми единиц специальной техники.

Фото: ГУ МЧС России