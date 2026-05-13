На территории Измайловского кремля в Москве произошел мощный пожар

На территории Измайловского кремля в российской столице в ночь на 13 мая произошел мощный пожар. Согласно сведениям от пресс-службы экстренного ведомства по региону, площадь возгорания превысила одну тысячу квадратных метров. В ГУ МЧС добавили, что огонь охватил крышу металлического ангара. Согласно предварительным сведениям, пламя начало распространяться с помещения, в котором проводятся квесты. Такие сведения предоставили журналисты Telegram-канала SHOT. В СМИ добавили, что в момент возникновения пожара в квеструме находились посетители. Очевидцы сообщили о том, что первыми почувствовали запах дыма и сразу эвакуировались из здания. В том же ангаре располагается музей "Бункер Сталина".

К ликвидации последствий пожара привлекались силы ста человек личного состава профильных ведомств. Согласно сведениям от Telegram-канала BAZA со ссылкой на одного из местных арендаторов, свыше20 квестов сгорело в результате пожара в ангаре. Площадь тушения огня увеличивалась до трех тысяч квадратных метров. В настоящее время данных о пострадавших или погибших нет. В ГУ МЧС отчитались о ликвидации пламени.

Напомним, что измайловский кремль представляет из себя местный это культурно‑развлекательный комплекс, открытый в 2003 году. Объект расположен по адресу Измайловское шоссе, дом 73. Здание стилизовано под архитектуру Древней Руси периода XVI–XVII веков. На пространстве находятся музеи, мастерские, храм Святителя Николая, Дворец русской трапезы, Вернисаж и другое. На территории проводятся фестивали, выставки, устраиваются тематические события. Гостей знакомят с традициями русской культуры.

