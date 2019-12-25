Пожар на территории Ижорского завода охватил 100 "квадратов"

В Колпинском районе было зафиксировано возгорание на территории Ижорского завода (дом 96, лит. Т). Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, пожар возник в производственном здании, где огонь распространился на 100 кв. м. Благодаря оперативным действиям спасателей, открытое горение удалось полностью ликвидировать в 04:58. Пострадавших нет.

На месте происшествия работали 24 сотрудника МЧС и 5 единиц техники.

