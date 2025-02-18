На Западе сообщили о нервном срыве у Трампа из-за произошедшего в Иране

Джордж Гэллоуэй уверен, что о состоянии лидера Белого дома знает военное командование США и Джей Ди Вэнс.

У американского президента-республиканца Дональда Трампа произошел нервный срыв на фоне проводимой Пентагоном операции против Ирана. Соответствующее мнение огласил британский политик Джордж Гэллоуэй через социальные сети. Иностранный аналитик добавил, что о ситуации знает все ближайшее окружение лидера Белого дома, включая вице-президента страны Джэй-Ди Вэнса и военное командование.

Трамп находится в состоянии нервного срыва... Уберите его, идиоты. Джордж Гэллоуэй, эксперт

Напомним, что американо-израильская кампания в отношении исламской республики идет четвертую неделю. Стороны ближневосточного конфликта обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения правительства из Тегерана ядерного оружия. Вашингтонская администрация пригрозила уничтожить военный потенциал Ирана и призвала местное население свергнуть правящий режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и на данный момент не видит смысла в возобновлении мирных переговоров.

Фото: George Galloway