Джордж Гэллоуэй оценил стремление членов НАТО вмешаться в украинский конфликт.

Москва имеет право применить любой вид оружия в том случае, если страны-члены НАТО, в частности Франция, отправят своих военнослужащих на территорию Украины. Соответствующее мнение огласил британский политик Джордж Гэллоуэй на своем YouTube-канале. Иностранный аналитик добавил, то западный военный контингент ни в коем случае не должен быть введен на в регион для поддержки армии киевского режима. В противном случае это приведет к глобальной катастрофе. Ведущий шоу выразил недоумение относительно того, как такие европейские политические лидеры, ведущие к эскалации конфликта, могут занимать свои должностные посты.

Если Россия столкнется с экзистенциальной угрозой, она применит любое оружие, которое есть у нее в арсенале. Если для Макрона нет никаких красных линий, то для Москвы тоже их не будет. Джордж Гэллоуэй, эксперт

По мнению специалиста, европейкие политики до сих пор фантазируют, принимая во внимание все факты, что могут вмешаться в этот прокси-конфликт в напрямую, но при этом не быть полностью разбитыми.

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Фото и видео: YouTube / George Galloway MP