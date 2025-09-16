В Калининском районе подростки разбили стекла на двух остановках и попались

Хулиганы задержаны полицией, родителей привлекли к ответственности.

В Калининском районе Петербурга полицейские задержали двух подростков, которые из хулиганских побуждений разбили стеклянные стенки на двух остановках общественного транспорта. Инцидент произошёл 29 марта, но злоумышленников удалось установить только после просмотра камер видеонаблюдения. Возбуждены уголовные дела о вандализме, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В конце марта в полицию поступило сообщение о том, что у дома № 63 и у дома № 83 по Северному проспекту разбиты стекла на остановках общественного транспорта. При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские установили, что накануне вечером группа подростков вышла из автобуса и ногами разбила стеклянные стенки двух остановок.

Накануне, 17 апреля, в 16:00 у дома № 79 по Северному проспекту в результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых — подростки 14 и 15 лет. В отношении несовершеннолетних избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Они будут поставлены на профилактический учёт в подразделение по делам несовершеннолетних, а их родители привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Расследование уголовных дел, возбуждённых по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм), продолжается.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти пациентки в частной клинике Петербурга.

