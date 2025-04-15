В Минобороны России рассказали о работе "Центра" на СВО.

Более 75 процентов населенного пункта Новопавловка в Днепропетровской области взято под контроль российскими войсками. Соответствующее заявление сделал начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Генерал посетил с рабочей проверкой район базирования группировки войск "Юг", расположенного в зоне специальной военной операции. Оперативные кадры опубликовали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. Одновременно с выполнением этой задачи часть сил продолжает создание полосы безопасности в зоне проведения специальной военной операции. Также российские войска взяли под контроль около 70 процентов территории Красного Лимана. "Центральная" группировка войск продвигается в направлении Доброполья, а также военнослужащие завершают зачистку Нового Донбасса и ведут бои за населенный пункт Белицкое. Высокопоставленный военнослужащий отметил, что ВС РФ взяли под контроль с начала года 80 населенных пунктов, более 1,7 тысяч квадратных метров территории.

Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск "Центр". Соединения и воинские части группировки увеличили зону контроля и продвигаются в направлении Доброполья. Освобождены Гришино и Павловка, завершается зачистка от формирований ВСУ населенного пункта Новый Донбасс, продолжаются бои за Белицкое. Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ

Эксперт добавил, что на текущий момент полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики.

