В Минобороны России рассказали об успехах ВС РФ в зоне СВО.

Вооруженные силы Украины за период с февраля по март лишились в своих безуспешных контратаках свыше трех человек и 160 единиц техники. Соответствующее заявление сделал начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Генерал посетил с рабочей проверкой район базирования группировки войск "Юг", расположенного в зоне специальной военной операции. Оперативные кадры опубликовали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. Высокопоставленный военнослужащий заметил, что противник не добился цели в зоне группировки войск "Восток". Сейчас ВС РФ в полосе наступления "Востока" уверенно удерживают инициативу на поле боя и активно продвигаются в западном направлении в восточной части Запорожской области. Армия киевского режима пыталось остановить российское наступление в регионе, проведя 170 атак.

Командование ВСУ, пытаясь скрыть свой провал, проводит информационную кампанию, в рамках которой заявляет о возвращении якобы 480 кв. км территории. Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ

С начала января ВС РФ освободили 17 населенных пунктов.

