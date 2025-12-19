С начала января ВС РФ освободили 17 населенных пунктов

Валерий Герасимов сообщил об итогах работы военнослужащих на СВО за январь 2026 года.

Бойцы группировки "Днепр" в январе 2026 года взяли под свой контроль четыре населенных пункта. Соответствующее заявление сделал начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Генерал посетил с рабочей проверкой район базирования группировки войск "Запад", расположенного в зоне специальной военной операции. Оперативные кадры опубликовали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. Высокопоставленный военнослужащий заметил, что бойцы освободили из-под контроля противника Новояковлевку.

Также известно, что "Восточная" группировка войск наступает в восточной части по территории Запорожской области, а частично силы ведут сражения в Днепропетровской области. Под контроль "Востока" за первый месяц текущего года перешли четыре населенных пункта. Группировка войск "Север" при реализации задачи по расширению полосы безопасности в течение текущего месяца освободила четыре населенных пункта. В том числе, за последнюю неделю под контроль ВС РФ перешли Симиновка и Старицы

С начала января освобождено 17 населенных пунктов. Под наш контроль перешло более 500 кв. км территории. Группировка войск "Север" ведет боевые действия с целью расширения полосы безопасности приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ

Герасимов: подразделения "Днепра" находятся в 12-14 км от окраин Запорожья.

Фото и видео: Минобороны России