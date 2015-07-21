Петроградский район лидирует по засорам канализации в Петербурге

Второй год подряд жители Петроградской стороны чаще других отправляют в унитаз посторонние предметы — 62 процента аварий происходят из-за влажных салфеток, тряпок и жира. Самыми дисциплинированными оказались жители Колпинского района — там доля засоров не превышает 12 процентов.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проанализировали статистику засоров канализационной системы за первые шесть месяцев 2025 и 2026 годов. Согласно опубликованным данным, самыми злостными нарушителями правил пользования водоотведением второй год подряд остаются жители Петроградского района. Здесь доля аварий, вызванных сбросом посторонних предметов, достигла 62 процентов.

В топ-10 проблемных районов также вошли Невский (57 процентов), Красногвардейский (54), Приморский (53), Фрунзенский (52), Адмиралтейский (51), Центральный (49), Василеостровский (48), Московский (47) и Выборгский (40 процентов). Для сравнения: в прошлом году Петроградский район демонстрировал ещё более высокий показатель — 69 процентов, однако это не помешало ему сохранить антилидерство.

Механизм образования засоров прост, но его последствия серьёзны. Влажные салфетки, попадая в трубы, не растворяются, а цепляются за шероховатости стенок и вместе с окаменевшим жиром слёживаются в плотные комья. Такие пробки способны перекрыть водоотведение не только отдельного дома, но и целого микрорайона, а на очистных сооружениях выводят из строя дорогостоящее оборудование.

В отличие от нерадивых соседей, жители Колпинского района демонстрируют образцовую сантехническую культуру — здесь лишь 12 процентов засоров связаны с посторонними предметами. Петродворцовый и Пушкинский районы также в числе лидеров по дисциплине — 21 и 25 процентов соответственно.

Водоканал напоминает, что в унитаз можно смывать только водорастворимую туалетную бумагу. Остальное — это не "уплыло и забыли", а реальная угроза для инфраструктуры. Игнорирование правил чревато подтоплением подвалов и даже выходом сточных вод на улицы. При неисправности на уличных сетях следует звонить на горячую линию "Водоканала", а если засор случился в стояке — обращаться в управляющую компанию.

Ранее сообщалось, что на Институтском проспекте ограничили движение из-за прорыва трубы с холодной водой.

Фото: Piter.TV