На Институтском проспекте ограничили движение из-за прорыва трубы с холодной водой

Предприятие производит работы в круглосуточном режиме и планирует завершить их, полностью восстановив автомобильное движение, до 20:00 5 августа.

Петербургский Водоканала проводит аварийно-восстановительные работы с временным ограничением дорожного движения на Институтском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

На горячую линию Водоканала поступила заявка на вытекание по адресу: Институтский проспект, д. 21. Сейчас по данному адресу специалисты ведут работы по ликвидации технологического нарушения на сети. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения.

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ временно ограничено движение по 1 полосе проезжей части по Институтскому проспекту (на участке от пр. Тореза до 2-го Муринского пр.).

Также в сторону 2-го Муринского проспекта временно прервано троллейбусное движение, в обратном направлении движение осуществляется в полном объеме.

Предприятие производит работы в круглосуточном режиме и планирует завершить их, полностью восстановив автомобильное движение, до 20:00 5 августа.

В июле петербургский Водоканал заменил в Кировском районе более 3500 метров водопроводных сетей.

Фото: Piter.tv