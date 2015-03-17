Ленинградский зоопарк не сможет принять слонов из Лаоса

Заместитель директора учреждения объяснила, что для этого нет необходимых условий.

Ленинградский зоопарк не обладает необходимыми ресурсами для размещения слонов, и в обозримом будущем их создание маловероятно. Об этом сообщила заместитель директора зоопарка Ольга Веркович "КП Санкт-Петербург". Поводом для комментария стало предложение Лаоса передать двух слонов в честь 65-летия дипломатических отношений между государствами.

Содержание слонов требует сложной системы ухода, ветеринарного обслуживания и специального рациона. На одно животное необходимо столько же веточного корма, сколько потребляют все копытные в зоопарке – примерно 100 тысяч веников за зимний сезон, а также свежая трава и овощи.

Для слонов необходим отдельный комплекс, которого у нас нет, и построить его на нашей территории невозможно, объяснила Веркович. Даже при наличии места подготовка заняла бы минимум три года: нужно собрать команду профессионалов и отладить всю систему содержания. К примеру, один слон съедает столько же корма, сколько все наши копытные вместе.

Замдиректора напомнила, что ранее условия для слонов в зоопарке были "ужасными", а дискуссии о расширении площади ведутся уже почти столетие. При этом она подчеркнула высокие стандарты работы с нынешними обитателями – например, тигров обучают проходить медицинские процедуры без анестезии. Аналогичная подготовка требуется и слонам, чтобы они спокойно взаимодействовали с ветеринарами.

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