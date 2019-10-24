Один человек погиб при пожаре в историческом здании на Курляндской

Пламя охватило 600 квадратных метров.

Поздно вечером 28 февраля на Курляндской улице в Санкт-Петербурге в доме №49 произошел крупный пожар, в результате которого погиб один человек. Пламя охватило 600 квадратных метров на четвертом этаже здания, а дым распространился на значительное расстояние.

По данным МЧС, из здания был эвакуирован 21 человек. По данным "78.ru", погибшим оказался 50-летний мужчина, тело которого обнаружили в столярной мастерской. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание к утру 1 марта. Причины произошедшего выясняются.

Отметим, что здание, построенное в 1875–1876 годах и являющееся памятником архитектуры и объектом культурного наследия, ранее было солодовней Калинкинского пивоваренного завода. В настоящее время здесь расположен производственно-деловой центр, в котором, по данным 2ГИС, работает около 80 организаций.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция задержала подозреваемую в поножовщине на Светлановском проспекте.

Видео: МЧС России