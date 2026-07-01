В МИД России рассказали о скандале с кондиционерами в офисе администрации ЕК.

Коллективный Запад продолжает придерживаться колониальной и средневековой логике, деля людей на рабов и хозяев, но при этом пытается казаться цивилизованными в новом мире, который уже пережил это. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны таким образом прокомментировала информацию о том, что в офисе председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в настоящее время работают кондиционеры, хотя Европа плавится от жары и экономит на этих устройствах в целях экономии на фоне энергетического и топливного кризиса.

Они не видят крупнейших, чудовищных, не просто скандалов, а трагедий, которые исходят от Брюсселя. Но при этом западные средства массовой информации начинают копаться и возиться вокруг кондиционера. Мощно, да? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik