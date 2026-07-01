  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:21
50
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Хозяева сидят с вентилятором в башне": Захарова – о колониальной логике Запада

0 0

В МИД России рассказали о скандале с кондиционерами в офисе администрации ЕК.

 Коллективный Запад продолжает придерживаться колониальной и средневековой логике, деля людей на рабов и хозяев, но при этом пытается казаться цивилизованными в новом мире, который уже пережил это. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны таким образом прокомментировала информацию о том, что в офисе председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в настоящее время работают кондиционеры, хотя Европа плавится от жары и экономит на этих устройствах в целях экономии на фоне энергетического и топливного кризиса.

Они не видят крупнейших, чудовищных, не просто скандалов, а трагедий, которые исходят от Брюсселя. Но при этом западные средства массовой информации начинают копаться и возиться вокруг кондиционера. Мощно, да? 

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала взрыв в Монако.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: еврокомиссия, кондиционер, мария захарова, мид, урсула фон дер ляйен
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии