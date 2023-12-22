Билл Гейтс считает, что в будущем ИИ не сможет выполнять легкие задачи

Основатель Microsoft встретился в Индии с премьер-министром.

Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что в будущем искусственный интеллект потерпит неудачу в выполнении даже легких задач, хотя сейчас эта технология способна на то, что для человека кажется сложным. Такое мнение иностранный бизнесмен выразил в беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Иностранного гостя местный политик принял в собственной резиденции, расположенной на территории Нью-Дели. Билл гейтс заметил, что мир в настоящее время наблюдает начальный этап развития ИИ. Он признал тот факт, что использование таких технологий может вызвать определенные проблемы, но при этом также и имеет свои преимущества.

Это первые дни развития ИИ. Он будет делать то, что вы считаете трудным, а затем потерпит неудачу в том, что вы считаете легким. Кажется, что ИИ - это огромные возможности, но с ним связано несколько проблем. Билл Гейтс, бизнесмен

Дополнительно Билл Гейтс на встрече с индийским премьером высоко оценил цифровое развитие южноазиатской республики. Он отметил уровень цифровизации правительства и адаптации технологий.

Билл Гейтс: беспилотные автомобили изменят нашу жизнь, как когда-то компьютеры в офисах.

Фото и видео: YouTube / Narendra Modi