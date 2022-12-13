Билл Гейтс: беспилотные автомобили изменят нашу жизнь, как когда-то компьютеры в офисах

Американец проверил работу ИИ в управлении автомобилем.

Беспилотные автомобили способны изменить мир и повлиять на человечество также, как когда-то это сделало появление компьютеров в офисах. Соответствующее заявление в собственном блоге сделал американский предприниматель, основатель технологической компании Microsoft Билл Гейтс. По мнению специалиста, инновационная революция будет связана с повсеместным появлением этих транспортных средств. Ради этого обществу придется изменить инфраструктуру и законодательства. Эксперт пояснил, что ему всегда нравилось водить машину, но он с нетерпением ждет того момента, когда сможет доверить эту задачу искусственному интеллекту.

Я верю, что в следующем десятилетии мы достигнем переломного момента. Когда это произойдет, беспилотники изменят транспорт так же резко, как компьютер изменил офисную работу. Билл Гейтс, бизнесмен

Основатель Microsoft уверен, что человечество уже значительно продвинулось в технологиях беспилотного вождения, а следующим этапом в их развитии станет появление возможности для водителя "убрать руки с руля" при определенных обстоятельствах. В частности, улучшились датчики, которые сканируют окружающую среду и которые уведомляют транспорт о вещах, на которые требуется реакция: пешеходах или других автомобилистах.

Билл Гейтс считает неправильным вкладываться сейчас в технологии для полетов на Марс.

Фото и видео: YouTube / Bill Gates