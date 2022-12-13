Билл Гейтс считает неправильным вкладываться сейчас в технологии для полетов на Марс

Основатель Microsoft оценил деятельность Илона Маска для блага общества.

Основатель американской технологической компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что не считает разумным для бизнеса вкладываться сейчас в развитие технологий для полетов на Марс так, как делает другой предприниматель - Илон Маск, основавший для этого космическую компанию SpaceX. В интервью британскому телеканалу BBC эксперт пояснил, хорошо ли инвестировать в проекты, связанные с полетами на Красную планету сейчас. Гость шоу подчеркнул, что на Земле остались нерешенные глобальные проблемы, которые требуют от общества первостепенного внимания.

На мой взгляд, нет. а самом деле, полететь на Марс - это довольно дорого. Вы можете купить противокоревые вакцины и спасти жизни. Билл Гейтс, основатель Microsoft

Билл Гейтс выразил мнение о том, что однажды американец Илон Маск "станет великим филантропом". Он пояснил, что его его компания Tesla с электромобилями и так делает много полезного для развития человечества.

Билл Гейтс рассчитывает на завершение пандемии коронавируса к середине будущего года.

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