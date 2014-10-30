Эксперт оценил, какие шаги должно предпринять мировое сообщество для завершения пандемии ковида.

Американский предприниматель и благотворитель Билл Гейтс рассчитывает на завершение пандемии коронавируса к середине будущего года. Такое мнение гость высказал в рамках выступления на "Новом экономическом форуме", проходящем в гибридном формате в Сингапуре. Организатором мероприятия выступил бизнесмен Майкл Блумберг. Гейтс добавил, что общий уровень заражения, а также смертность от ковида населения достигнут показателей сезонного гриппа. Он связывает этот прогноз с массовой вакцинацией, формированием естественного иммунитета и появлением новых лекарственных препаратов.

Уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз. Билл Гейтс, основатель Microsoft

Глава Microsoft призвал мировое сообщество активно работать над вопросом искоренения гриппа, что позволит сократить риски появления новых пандемий. Гейтс утверждает, что следует обратить внимание на поставки вакцин.

Билл Гейтс поздравил "заставляющего его смеяться" миллиардера с праздником.

Фото: YouTube / CBS News

