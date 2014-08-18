Билл Гейтс поздравил "заставляющего его смеяться" миллиардера с праздником

Американец поздравил с праздником главу Berkshire Hathaway.

Американский миллиардер Билл Гейтс поздравил "заставляющего его смеяться" коллегу с праздником. В собственном Twitter-аккаунте основатель компании Microsoft опубликовал ролик с главой инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом. В нарезке представлены черно-белые снимки и видеофрагменты. В каждом кадре один из богатейших людей планеты улыбается рядом с Баффетом.

Спасибо, что всегда заставляешь меня смеяться. подпись к последним секундам ролика

Гейтс отметил, что Баффет всегда был для него настоящим другом и бесценным источником для советов. Для Гейтса является честью работать в фонде и превращать щедрость организации в спасенные и улучшенные жизни людей.

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Фото: Pixabay.com