В США продали дом из фильма "Молчание ягнят"

Неизвестный приобрел его за 290 тысяч долларов (22 млн рублей).

В США неизвестный купил дом из фильма "Молчание ягнят". Особняк, в котором по сюжету жил и истязал своих жертв маньяк Буффало Билл, обошелся покупателю в 290 тысяч долларов (22 млн рублей). Об этом свидетельствуют данные в базе недвижимости Zillow.

Дом находится в небольшом поселении в штате Пенсильвания. Его рыночная стоимость составляет 298,5 тысяч долларов (22,7 млн рублей). Покупателю удалось приобрести дом маньяка с небольшой скидкой.

Продажей особняка занималось агентство недвижимости Berkshire Hathaway HomeServices. Риелтор опубликовала в своем Instagram 3D-тур по известному дому.

Американский триллер "Молчание ягнят" вышел на экраны в 1991 году. Главные роли исполнили Энтони Хопкинс и Джоди Фосте.

По сюжету, психопат похищает и убивает молодых женщин по всему Среднему Западу Америки. Чтобы понять психологию убийцы, агент ФБР Кларисса Старлинг заключает сделку с заключенным доктором психологии Ганнибалом Лектером. Он отбывает наказание за убийства и каннибализм. Осужденный согласен помочь следствию, однако требует от Клариссы делиться подробностями ее сложной личной жизни. Такие двусмысленные отношения не только порождают в душе женщины внутренний конфликт, но и сталкивают ее лицом к лицу с помешанным до гениальности убийцей.

Ранее мы писали, что картину Сандро Боттичелли продали более чем за 92 миллиона долларов.

Видео: Instagram / eileenallan_realtor