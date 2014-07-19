Орлов заявил, что Глушенков должен играть в основе "Зенита"

Футболист забил 10 голов за сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал футболиста, который должен играть в основе "Зенита". Об этом он рассказал в эфире "Радио Зенит".

По мнению эксперта, нападающий Максим Глушенков является одним из лучших российских футболистов. Он подчеркнул, что у 26-летнего россиянина есть шанс закрепиться в основе сине-бело-голубых, несмотря на конкуренцию среди легионеров.

Глушенков будет в составе все равно. Я даже в этом не сомневаюсь. Отказываться от его возможностей и перспектив… Нет. Он должен быть в составе основном обязательно. Геннадий Орлов, комментатор

Напомним, Максим Глушенков играет в "Зените" с 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за клуб 21 матч во всех турнирах и забил 10 голов.

Фото: Piter.tv