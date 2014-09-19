Politico: администрация Трампа ожидает команду Ирана на ЧМ по футболу

У футболистов из Ирана запланирован ряд матчей в США.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе ожидает команду Ирана в США на Чемпионате мира по футболу. Соответствующие данные предоставили западные журналисты из газеты Politico своим читателям со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома. Ранее о том, что местные власти намерены принять участие иранской команды в ЧМ, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, прессе подтвердил руководитель рабочей группы Белого дома по подготовке ЧМ-2026 Эндрю Джулиани. Эксперт рассказал, что команда Ирана должна прибыть на территорию США к 10 июня для тренировок в своем лагере, организованном в городе Тусон штата Аризона. Затем спортсмены должны переехать в Лос-Анджелес для участия в матчах против соперников из Новой Зеландии и Бельгии, а затем – в Сиэтл. Там футболисты встретятся с командой из Египта. Также рабочая группа рассчитывает на товарищеский матч между Ираном и Пуэрто-Рико. Событие должно состояться до официального начала чемпионата мира.



Напомним, что чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 национальных сборных и станет первым мероприятием, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Международный турнир будет организован в период с 11 июня по 19 июля.

Politico: Лондон и Париж поспорили из-за текста резолюции СБ ООН по Ирану.

