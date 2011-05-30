За установку зеркального забора на даче могут оштрафовать на 5 тыс. рублей

Такие конструкции могут быть вредны для животных.

Установка зеркального забора на даче может обойтись штрафом в пять тысяч рублей. Дело в том, что подобные конструкции меняют привычное восприятие пространства у животных и пернатых. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что в России официально не запрещено устанавливать отражающие поверхности в качестве забора. Однако также есть закон, который обязует землевладельцев не мешать привычной жизни животных, в том числе, во время сезонных перемещений.

Птицы и мелкие лесные жители налетают на твердую гладь и калечатся. Инспекторы Росприроднадзора могут зафиксировать их гибель у такого ограждения. В таком случае вероятен штраф для граждан, который составляет до 5 тыс. рублей. Дмитрий Бондарь, общественный деятель и эксперт по ЖКХ

Оставить жалобу на наличие такого забора можно в полицию или администрацию. В случае, если животное получило травмы или погибло из-за зеркального забора, прокуратура может инициировать дополнительную проверку.

Фото: Pxhere