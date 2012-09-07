Жителей Петербурга вновь предупредили о сильном ветре 24 апреля
Сегодня, 15:58
Жителей Петербурга вновь предупредили о сильном ветре 24 апреля

Его порывы составят до 15 м/с.

В ГУ МЧС России по Петербургу горожан предупредили об ухудшении погодных условий 24 апреля. Завтра подует сильный ветер с порывами до 15 м/с. 

Специалистами рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, а также закрыть окна. Машину следует поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев. 

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Пресс-служба МЧС России 

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам: 01, 112 или 101. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Северной столице минувшей ночью ветер не принес серьезного ущерба зеленым насаждениям. К настоящему времени известно о пяти упавших деревьях. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ветер, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

