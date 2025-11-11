Новый речной транспорт на 75 пассажиров запустили в Нижнем Новгороде

Благодаря электрической силовой установке транспорт практически бесшумный, движется без вибрации.

Новое электросудно "НиНо" презентовали в Нижнем Новгороде 17 сентября, рассказал NewsNN. Электросудно "НиНо" проекта "Фонтанка 2.0" рассчитано на 75 пассажиров и будет курсировать от Чкаловской лестницы до Стрелки, перевозки сделают регулярными.

Благодаря электрической силовой установке транспорт практически бесшумный, движется без вибрации. Название судна связано с официальными талисманами Нижегородской области — олененком НиНо и дятлом Гором. Сначала суда будут ходить раз в час, в следующем туристическом сезоне интервал сократят до получаса. Для детей до 5 лет проезд бесплатный, а взрослые могут приобрести билеты в кассах на берегу.

Это может быть как альтернатива канатной дороге. То есть, это переправа: максимально быстро и комфортно из одной точки города в другую. Юрий Куликов, гендиректора АО "Водоходъ. Пассажирский Порт"

Средняя скорость электросудна составляет около 10 км/ч. Такой темп позволит пассажирам не только добраться до нужной точки, но и по пути рассмотреть город с воды.

Фото: NewsNN