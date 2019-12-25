В Петербурге осудят юношу, убившего 15-летнюю девочку в апарт-отеле

Следователи завершили расследование дела в отношении молодого человека, обвиняемого в убийстве школьницы в апарт-отеле.

В Петербурге 18-летнего молодого человека ждет суд по делу о жестоком убийстве и изнасиловании 15-летней девушки. Преступление произошло в сентябре 2025 года, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Юношу обвинили по статьям "Убийство", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера" УК РФ. Сейчас он находится под стражей.

Установлено, вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте 18-летний обвиняемый расправился со своей 15-летней знакомой, с которой познакомился в онлайн-игре. После недолгого общения молодой человек приехал из Южно-Сахалинска в Северную столицу и пригласил школьницу в апарт-отель на Витебском проспекте.

В номере юноша нанес девочке множественные удары ножом. После совершения убийства он нанес себе повреждения, с которыми его госпитализировали в больницу.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Приангарье подросток из-за ревности убил в подъезде сверстницу и ее соседку.

Фото: Piter.TV