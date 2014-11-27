Подросток в Приангарье из-за ревности убил в подъезде дома сверстницу и ее соседку

Прокуратура Иркутской области поставила на контроль ход и результаты расследования.

Несовершеннолетний юноша в городе Шелехове Иркутской области подозревается в убийстве сверстницы и ее соседки по лестничной площадки, которая пыталась помочь пострадавшему ребенку. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ.

В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. пресс-служба СК РФ по региону

В надзорном ведомстве уточнили, что 12 октября в подъезде многоквартирного дома 14-летний подросток во время бытовой соры из-за ревности ударил девушку ножом. У потерпевшей были зафиксированы колото-резаные раны. Из-за шума на лестничную площадку вышла соседка мальчика. Она попыталась вступиться за школьницу, но также была ранена холодным оружием. Обе пострадавшие скончались в медицинском учреждении. Правоохранительные органы сообщили, что злоумышленник был пойман мужчиной, который выбежал из соседней квартиры. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева в своем официальном Telegram-канале рассказала, что ранее подозреваемый не состоял на профилактических учетах, а в школе он характеризуется положительно.

Фото и видео: МВД по Иркутской области