С 1 августа работающим пенсионерам Петербурга и Ленобласти произведут автоматический перерасчет выплат

Процедура носит беззаявительный характер.

С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодную корректировку страховых пенсий для граждан, продолжающих трудовую деятельность после выхода на заслуженный отдых. На эти цели Отделение СФР по Петербургу и Ленобласти направит более 189 млн рублей. Повышение затронет 412 756 жителей города и 136 593 жителя области. Об этом сообщила пресс-служба Отделения.

Как сообщил управляющий Отделением СФР по Петербургу и Ленобласти Константин Островский, процедура носит беззаявительный характер. Пенсионерам не нужно посещать клиентские службы фонда или писать какие-либо заявления. Перерасчет будет выполнен без участия граждан, исходя из данных о трудовой деятельности за прошлый год, подчеркнул он.

Сумма августовской прибавки зависит от количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые были сформированы за счет взносов работодателя в 2025 году. Чем выше официальная зарплата, тем больше баллов учтет фонд. При этом законодательно установлен лимит – максимум три коэффициента.

Напомним, с начала 2025 года в России возобновлена индексация выплат всем работающим пенсионерам. Теперь их пенсии ежегодно увеличиваются на общих основаниях. Кроме того, при увольнении пенсионеру восстанавливаются все пропущенные до 2025 года индексации.

Узнать количество накопленных ИПК можно через выписку из индивидуального лицевого счета в личном кабинете на портале "Госуслуги".

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Фото: Piter.TV